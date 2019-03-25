رونالدو يتعرض لإصابة تخرجه من مباراة البرتغال وصربيا

تعرض كريستيانو رونالدو، للإصابة في مباراة منتخب بلاده البرتغال مع صربيا، اليوم الاثنين، ضمن تصفيات يورو 2020.

وتعرض نجم يوفنتوس لإصابة عضلية عند (د.29)، وبعد محاولات لعلاجه، طلب اللاعب الخروج ليستبدل بزميله بيتزي. وتشير النتيجة لتأخر فريقه بهدف دون رد أحرزه لصربيا دوشان تاديتش في (د.7 من ركلة جزاء)، لكن دانيلو بيريرا تمكن من إدراك التعادل للبرتغال بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق.

Reuters

وسيخضع هداف "البيانكونيري" لفحوصات طبية، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على حجم الإصابة، ومدى جاهزية الدون للعودة إلى المباريات مع ناديه الإيطالي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد رونالدو للدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم، مع يوفنتوس، لاسيما وأنه يتأهب لمواجهة مرتقبة أمام أياكس الهولندي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT