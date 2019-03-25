تركيا تكتسح مولدوفا في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب التركي ضيفه المولدوفي 4-0، اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

تناوب على رباعية المنتخب التركي كل من حسن علي كالديريم في (د.24) وجينك توسن في (د.26 و54) وكان إيهان في (د.70).

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر المجموعة الثامنة "مؤقتا"، بينما ظل منتخب مولدوفا في المركز الأخير بلا نقاط.

وحقق منتخب تركيا فوزه الثاني على التوالي، بعد أن انتصر في المباراة الأولى على ألبانيا بهدفين دون رد.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباراتان بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تجمع فرنسا (3 نقاط) مع آيسلندا، وأندورا مع ألبانيا.

المصدر: وكالات