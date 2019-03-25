الكشف عن تميمة "يورو 2020" (فيديو)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تميمة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقرر إقامتها صيف العام المقبل.

وعرضت تميمة البطولة، التي تدعى "سكيلزي" على شاشة ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام قبل مباراة هولندا أمام ألمانيا، التي أقيمت أمس الأحد ضمن الجولة الأولى من تصفيات "يورو 2020"، وانتهت بفوز المانشافت على الطواحين بنتيجة 3-2.

🎇 What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were 🔥



Now it’s time for 𝙮𝙤𝙪 to join 👊

Show us #YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Iepic.twitter.com/paCaZDLnAp — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 24, 2019

وبعدها ظهرت التميمة على أرضية الملعب برفقة اثنين من مشاهير "فري ستايلرز" ليف كوك، وتوبياس بيكس.

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ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وهي مدن: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورغ".

وستستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: eurosport.ru