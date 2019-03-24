مدرب متهم باغتصاب قاصرات على مدار سنتين

أعلن المكتب الصحفي للجنة التحقيق في مقاطعة موسكو فتح قضية جنائية ضد مدرب للفنون القتالية للدفاع عن النفس، بتهمة اغتصاب القاصرات من تلميذاته.

ووفقا للتحقيقات الأولية فقد قام، المدرب، البالغ من العمر 40 عاما، خلال الفترة من يناير 2017 وإلى فبراير 2019 مرارا وتكرارا، بتحرشات جنسية مع فتيات قاصرات من مواليد عام 2005.

وأشار المصدر إلى أن الرجل قيد الاحتجاز الآن، ويجري التحقق من تورطه في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

يذكر أنه، في يونيو 2018، لجأت والدة تلميذة، تبلغ من العمر 12 عاما، إلى الشرطة مدعية اغتصاب ابنتها من قبل مدرب لكرة السلة، لكن الفتاة، وأثناء الاستجواب وبحضور طبيب نفساني، أنكرت بنفسها هذه التهم، وقالت بأنها كانت تربطها علاقة حميمية بالمدرب برغبتها.

المصدر: "lenta.ru"