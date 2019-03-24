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شاهد.. فتاة تحرج صلاح بالارتماء في أحضانه

الرياضة

شاهد.. فتاة تحرج صلاح بالارتماء في أحضانه
Globallookpress
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أشعلت صورة لفتاة تعانق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرَّضه للعديد من الانتقادات من قبل مستخدمي هذه المواقع.

وانتشرت صورة لفتاة تعانق صلاح، في أحد متاجر مدينة دبي، حيث يقوم اللاعب بحملة إعلانية لشركة أديداس الرياضية.

واضطر صلاح إلى استقبال عدد من المعجبات ولم تتمكن أحداهن من التحكم بنفسها، الأمر الذي تسبب بإحراج اللاعب.

وكانت المذيعة والفنانة اللبنانية جيسي عبدو قد نشرت صورة أيضا مع النجم المصري عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" معلقة عليها: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

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المصدر: وكالات

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