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شاهد.. صلاح مع الممثلة اللبنانية جيسي عبدو

الرياضة

شاهد.. صلاح مع الممثلة اللبنانية جيسي عبدو
Globallookpress
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نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" تجمعها مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية.

وعلقت جيسي عبدو على الصورة قائلة: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

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يذكر أن الفرعون صلاح يقضي حاليا إجازة قصيرة في دبي، وغاب اليوم عن مباراة منتخب بلاده في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "مصر 2019"، التي تعادل فيها أمام مضيفه النيجري بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات 

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