شاهد.. راموس ينقذ الماتادور من مصيدة النرويج

استهل المنتخب الإسباني مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، بفوز صعب على ضيفه النرويجي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

افتتح المهاجم الإسباني رودريغو مورينو التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

وأدرك النرويجي جوشوا كينغ، التعادل للضيوف، في الدقيقة 65، من ضربة جزاء.

ومن ثم أحرز قائد الماتادور المدافع سيرخيو راموس هدف الفوز لـ "فوريا لا روخا"، في الدقيقة 71 من ضربة جزاء أيضا.



وحصد منتخب إسبانيا بذلك نقاط اللقاء الثلاث، ويتقاسم المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة السادسة (F)، مع كل من منتخبي السويد ومالطا، اللذين تغلبا بدورهما على ضيفيهما الروماني وجزر فاروه، وبالنتيجة ذاتها، بهدفين مقابل واحد.

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المصدر: RT