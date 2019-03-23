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السويد تهزم رومانيا في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

السويد تهزم رومانيا في تصفيات
Globallookpress
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تجاوز منتخب السويد عقبة ضيفه الروماني بفوزه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وسجل ثنائية السويد كل من لاعبي خط الوسط، روبين كايسون وفيكتور كلايسون، في الدقيقتين (33، و40)، على الترتيب. بينما سجل الروماني كلاوديو كيشيرو هدف بلاده الوحيد، بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وتصدرت السويد قائمة المجموعة السادسة (F)، بفارق الأهداف أمام نظيره المالطي، الذي فاز على ضيفه منتخب جزر فاروه بهدفين مقابل واحد.

المصدر: RT

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