شهد اللقاء الذي جمع منتخبي الأردن وسوريا، اليوم السبت، على أرض ملعب جذر النخلة في محافظة البصرة، جنوبي العراق، لفتة إنسانية من قبلهما تجاه ضحايا حادثة العبارة في مدينة الموصل.

ورفع لاعبو منتخب الأردن قبل بدء المباراة لافتة كبيرة تعزي ذوي ضحايا حادثة العبارة كُتب عليها: ""قد أصابنا من الحزن ما أصابكم ببالغ الحزن والأسى نتقدم بأحر التعازي".

بينما رفض قائد المنتخب السوري، فراس الخطيب، الاحتفال بالهدف الذي سجله قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق "احتراما" لمشاعر العراقيين تجاه حادثة العبارة.

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المصدر: RT