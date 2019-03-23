 
مباشر

سوريا تفوز على الأردن في دورة الصداقة (فيديو)

الرياضة

سوريا تفوز على الأردن في دورة الصداقة (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmg5

فاز المنتخب السوري على نظيره الأردني بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في مدينة البصرة العراقية، وذلك ضمن دورة الصداقة الودية الثانية لكرة القدم.

وأحرز السوري فراس الخطيب هدف الفوز الوحيد لبلاده، في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، لكنه لم يحتفل به احتراما لمشاعر العراقيين تجاه حادثة العبارة.

إقرأ المزيد
لفتة إنسانية من قبل منتخبي الأردن وسوريا تجاه ضحايا الموصل

وكان منتخب سوريا قد خسر في مباراته الأولى أمام نظيره العراقي، وبالنتيجة ذاتها، بهدف وحيد، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وثأر المنتخب السوري بذلك من نظيره الأردني لهزيمته أمامه، في نهائيات كأس الأمم الآسيوية "الإمارات 2019"، بهدفين من دون رد، وخروجه من دور المجموعات للبطولة القارية.   

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقابة المهن الموسيقية المصرية تقرر إيقاف شيرين وإحالتها للتحقيق.. هذا ما قالته في البحرين