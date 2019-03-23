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شاهد.. الأحمر العماني يتوج بالبطولة الرباعية

الرياضة

شاهد.. الأحمر العماني يتوج بالبطولة الرباعية
Reuters
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أحرز المنتخب العماني لقب بطولة ماليزيا الدولية الودية (كأس إيرمارين) لكرة القدم، على حساب نظيره السنغافوري، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (5-4)، في النهائي الذي جمعهما اليوم السبت.

تقدم الأحمر العماني بهدف سجله عبد العزيز المقبالي، عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول. واقتنص منتخب سنغافورة هدف التعادل، في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع، على إستاد بوكيت جليل الوطني، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ولجأ الطرفان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسم الحظ فيها للأحمر العماني، الذي ترجم ركلاته الخمس إلى أهداف، بينما أخطأ نظيره في واحدة.

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واحتل منتخب ماليزيا المركز الثالث على حساب نظيره الأفغاني، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: "twitter/OmanFA"

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