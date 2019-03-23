سويسرا تعود من جورجيا بثلاث نقاط

استهل المنتخب السويسري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، بالفوز على نظيره الجورجي، في عقر داره، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وأحرز هدفي سويسرا كل من، ستيفين زوبير، ودينيس زكريا، في الدقيقتين (57، 80)، على الترتيب.

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وحصدت سويسرا بذلك نقاط اللقاء الثلاث، وتصدرت قائمة المجموعة الرابعة (D)، بفارق الأهداف أمام نظيرها الإيرلندي، الذي تغلب بدوره على مضيفه جبل طارق بهدف وحيد.

المصدر: RT