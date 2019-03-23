فيديو.. أهداف ونتائج مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى لتصفيات "يورو 2020"
Globallookpress
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شهد اليوم الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لكرة القدم، أمس الجمعة، إقامة سبع مباريات ضمن منافسات 3 من المجموعات العشر.
وفيما يلي نتائج جميع مباريات اليوم الثاني، والأهداف المسجلة في الفيديو المرفق:
المجموعة (A):
إنجلترا – التشيك (5-0)
بلغاريا – مونتينيغرو (الجبل الأسود) (1-1)
المجموعة (B):
البرتغال – أوكرانيا (0-0)
لوكسمبورغ – ليتوانيا (2-1)
المجموعة (H):
ألبانيا – تركيا (0-2)
أندورا – آيسلندا (0-2)
مولدوفا – فرنسا (1-4).
المصدر: RT
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