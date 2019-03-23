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فيديو.. أهداف ونتائج مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى لتصفيات "يورو 2020"

الرياضة

فيديو.. أهداف ونتائج مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى لتصفيات
Globallookpress
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شهد اليوم الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لكرة القدم، أمس الجمعة، إقامة سبع مباريات ضمن منافسات 3 من المجموعات العشر.

وفيما يلي نتائج جميع مباريات اليوم الثاني، والأهداف المسجلة في الفيديو المرفق:

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شاهد.. أهداف مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى لتصفيات "يورو 2020"

المجموعة (A):

إنجلترا – التشيك (5-0)

بلغاريا – مونتينيغرو (الجبل الأسود) (1-1)

المجموعة (B):

البرتغال – أوكرانيا (0-0)

لوكسمبورغ – ليتوانيا (2-1)

المجموعة (H):

ألبانيا – تركيا (0-2)

أندورا – آيسلندا (0-2)

مولدوفا – فرنسا (1-4).

المصدر: RT 

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