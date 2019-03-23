فيديو.. أهداف ونتائج مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى لتصفيات "يورو 2020"

شهد اليوم الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لكرة القدم، أمس الجمعة، إقامة سبع مباريات ضمن منافسات 3 من المجموعات العشر.

وفيما يلي نتائج جميع مباريات اليوم الثاني، والأهداف المسجلة في الفيديو المرفق:

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المجموعة (A):

إنجلترا – التشيك (5-0)

بلغاريا – مونتينيغرو (الجبل الأسود) (1-1)

المجموعة (B):

البرتغال – أوكرانيا (0-0)

لوكسمبورغ – ليتوانيا (2-1)

المجموعة (H):

ألبانيا – تركيا (0-2)

أندورا – آيسلندا (0-2)

مولدوفا – فرنسا (1-4).

المصدر: RT