مصر تتعثر في النيجر

اختتم المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "مصر 2019"، بالتعادل أمام مضيفه النيجري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وسجل المصري محمود حسن تريزيغيه هدف التقدم للفراعنة، في الدقيقة 47. ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر اللاعب أمادو موتاري، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة.

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واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة العاشرة، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف تونس.

بينما اكتفت النيجر بالمركز الثالث، برصيد 5 نقاط، وودعت البطولة برفقة إسواتيني، صاحبة المركز الرابع الأخير، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT