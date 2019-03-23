 
مباشر

مصر تتعثر في النيجر

الرياضة

مصر تتعثر في النيجر
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmgh

اختتم المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "مصر 2019"، بالتعادل أمام مضيفه النيجري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وسجل المصري محمود حسن تريزيغيه هدف التقدم للفراعنة، في الدقيقة 47. ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر اللاعب أمادو موتاري، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة.

إقرأ المزيد
صلاح .. لن تسير وحدك أبدا!

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة العاشرة، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف تونس.

بينما اكتفت النيجر بالمركز الثالث، برصيد 5 نقاط، وودعت البطولة برفقة إسواتيني، صاحبة المركز الرابع الأخير، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقابة المهن الموسيقية المصرية تقرر إيقاف شيرين وإحالتها للتحقيق.. هذا ما قالته في البحرين