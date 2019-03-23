شاهد.. أهداف مباراة تونس وسوازيلاند

تغلب منتخب تونس على ضيفه من سوازيلاند برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الجمعة، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "مصر 2019".

وأحرز رباعية منتخب "نسور قرطاج" كل من، صيام بن يوسف، وأنيس البدري، ونعيم سليتي، وياسين مرباح، في الدقائق (21، 33، 53، 61) على الترتيب من عمر المباراة، التي جرت في الملعب الأولمبي بمدينة رادس.

وانفرد منتخب تونس بصدارة المجموعة العاشرة، برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه المصري، الذي سيلعب في ضيافة النيجر، غدا الأحد.

المصدر: "twitter/caf_online"