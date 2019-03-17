إنتر يحسم "ديربي الغضب" بفوز مثير على ميلان

حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا على غريمه أي سي ميلان 3-2، اليوم الأحد، في ديربي "ميلانو"، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكاتشيو".

ضرب إنتر باكرا بافتتاحه التسجيل بعد دقيقتين و31 ثانية بتسديدة "طائرة" من الأوروغوياني ماتياس فيسينو، ثم عزز إنتر تقدمه بالثاني في بداية الشوط الثاني عبر الهولندي ستيفان دي فريي في (د.51).

وعاد ميلان الى أجواء اللقاء بهدف تقليص الفارق في (د.57) بواسطة الفرنسي تيموييه باكايوكو، لكن إنتر أعاد الفارق الى هدفين في (د.67 من ركلة جزاء) نفذها لاوتارو مارتينيز.

ورفض فريق المدرب جينارو غاتوزو الاستسلام وقلص الفارق مجددا بواسطة ماتيو موساكيو في (د.71).

وأوقف إنتر سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لميلان وقفز إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان الذي تراجع خطوة واحدة في الترتيب وبات رابعا برصيد 51 نقطة.

المصدر: وكالات