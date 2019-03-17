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منتخب عمان يتأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية على حساب فلسطين

الرياضة

منتخب عمان يتأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية على حساب فلسطين
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حجز منتخب سلطنة عمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية في الباراغواي عقب فوزه على فلسطين بركلات الترجيح 2-1 في بطولة آسيا المقامة في تايلاند.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهما قبل أن يحالف الحظ المنتخب العماني بركلات الترجيح 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمن المنتخب الإماراتي تأهله لمونديال الكرة الشاطئية، بعد فوزه على المنتخب العماني 3-2 في نصف نهائي بطولة آسيا ليتأهلا معا، فيما خسرت فلسطين أمام اليايان 0-6 في الدور ذاته.

المصدر: FIFA.com

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