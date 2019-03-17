الفيفا ينعي حارس منتخب نيوزيلندا فى هجوم المسجدين

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه على "تويتر" حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات عطا عليان الذي قتل في الهجوم المسلح على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

وقال "الفيفا"، في تغريدته:" ببالغ الأسى علمنا أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات

عطا عليان، قد قضى خلال هجمات "كرايست تشيرش" الأليمة، كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات".

ببالغ الأسى علمنا اليوم أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كريستشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات. — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٦ مارس ٢٠١٩

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وينحدر عليان البالغ 33 عاما من أصول فلسطينية، ولكنه هاجر إلى نيوزلندا مع عائلته عام 1992.

وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة، حسبما أعلن قائد الشرطة في نيوزيلندا اليوم الأحد.

المصدر: تويتر