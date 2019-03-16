ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو في أول اختبار لزيدان بعد الولاية الثانية

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على سلتا فيغو 2-0، اليوم السبت، في أول مباراة تحت إشراف المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل هدفي الريال كل من العائد للتشكيلة الأساسية، إيسكو، في (د.62) والويلزي غاريث بيل في (د.77).

ورفع الفوز رصيد الملكي إلى 54 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الثالث من "القاع".

وعاد زيدان لتدريب النادي الملكي بعد نحو تسعة أشهر من رحيله وبعقد يستمر حتى عام 2022، وجاءت الاستعانة بزيدان في أعقاب خروج الريال من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا بجانب ابتعاده عن المنافسة في الدوري الإسباني.

ودفع زيدان بأربعة لاعبين غابوا عن المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة سلفه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وهم إيسكو ومارسيلو وكيلور نافاس وغاريث بيل.

المصدر: RT+ وكالات