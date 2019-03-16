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واتفورد يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

واتفورد يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
Reuters
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تأهل واتفورد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على ضيفه كريستال بالاس 2-1، اليوم السبت في إطار ربع نهائي المسابقة.

افتتح واتفورد التسجيل عبر إيتيان كابوي في (د.27) وأدرك الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي التعادل لكريستال بالاس في (د.62)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لآندي غراي الذي أحرز الهدف الثاني لواتفورد في (د.79) فصعد بفريقه إلى نصف نهائي البطولة.

المصدر: RT

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