الصين تتقدم رسميا بطلب تنظيم كأس آسيا 2023

تقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم، بطلب رسمي لاستضافة فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم آسيا، المقررة عام 2023.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصادر بالاتحاد الصيني، أن استضافة البطولة سيساهم بشكل جيد في تطوير كرة القدم بالصين.

وكانت كل من الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند قد أعربت عن رغبتها في 2016 باستضافة نسخة 2023 من البطولة.

واستضافت الصين نسخة 2004 ووصل منتخبها إلى نهائي البطولة لكنه خسر 1-3 في المباراة النهائية أمام نظيره الياباني، فيما وصل إلى دور الثمانية في النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات في يناير الماضي (خسر أمام إيران 0-3).

ووضعت الصين، أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خطة إصلاح طموحة لكرة القدم في 2015.

وجذبت في الفترة الماضية عددا من اللاعبين المعروفين في عالم كرة القدم الذين انتقلوا للدفاع عن أندية صينية مقابل عقود مالية مغرية، لكن المنتخب الوطني لا يزال متواضعا مقارنة بالطموحات، ويحتل المركز 72 عالميا (والثامن آسيويا) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتم الكشف عن تقدم الصين بطلب الاستضافة بعيد إعلان الاتحاد الصيني تعيين الإيطالي فابيو كانافارو مدربا للمنتخب خلفا لمواطنه مارتشيلو ليبي، على أن يواصل مهامه كمدرب لفريق غوانجغو إيفرغراندي المحلي.

المصدر: وكالات