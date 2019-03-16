مونديال روسيا يحقق أرباحا قياسية للفيفا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريرا ماليا عبر موقعه الإلكتروني يشير إلى أن دخل الاتحاد وصل إلى 5.3 مليار دولار من مونديال روسيا الصيف الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الدخل الكامل لـ"فيفا" في الدورة ما بين الأعوام 2015 إلى 2018 وصل إلى 6.421 مليار دولار، أي أن الدخل الذي حصل عليه من كأس العالم 2018 في روسيا شكل 83% من جميع إيرادات الاتحاد.

وذكر التقرير أيضا أن "فيفا" حصل على إيرادات قياسية خلال دورة ما قبل الكأس، وأن الدخل من كأس العالم 2018 كان الأكبر، ليصبح مونديال روسيا البطولة الأكثر ربحا في تاريخ "فيفا".

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إيراداته في دورة 2011- 2014 بلغت 5.718 مليار دولار.

Чемпионат мира в России принес ФИФА рекордные деньгиhttps://t.co/EvtIDcQ2DPpic.twitter.com/uRsuSoLe5j — Лента.ру (@lentaruofficial) ١٥ مارس ٢٠١٩

ووصف رئيس الاتحاد الدولي جياني إينفانتينو في فبراير الماضي، أن كأس العالم في روسيا كان الأجمل في التاريخ.

يذكر أن مباريات كأس العالم 2018 أقيمت على ملاعب 11 مدينة في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو، وتوج المنتخب الفرنسي بلقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على نظيره الكرواتي بنتيجة أربعة أهداف لاثنين.

المصدر: لينتا رو