ليفربول يخسر جهود قائده في سباق صدارة البريميرليغ

سيفتقد ليفربول رسميا جهود لاعب خط وسطه جوردان هندرسون في مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم غدا الأحد التي سيحل فيها ضيفا على فولهام ضمن الجولة الحادية والثلاثين.

وذكر يورغن كلوب المدرب الألماني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن إصابة هندرسون البالغ 28 عاما في الكاحل والتي أخرجته من مباراة بايرن ميونخ في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال وفاز بها فريق المدرب كلوب 3-1 ليبلغ دور الثمانية، ستبعده عن مواجهة فولهام في الدوري.

"Shock that it's Robbo!" 🤣



Training games @ Melwood 🙌 pic.twitter.com/SMd5f028Fi — Liverpool FC (@LFC) ١٥ مارس ٢٠١٩

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ويتواجد ليفربول خلف مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ويسعى لاستعادة الصدارة التي فقدها في الأسابيع القليلة الماضية.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة لكن كلوب أوضح أن سيتي سيواجه اختبارين أمام توتنهام الثالث وغريمه مانشستر يونايتد في أبريل.

المصدر: وكالات