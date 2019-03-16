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ليفربول يخسر جهود قائده في سباق صدارة البريميرليغ

الرياضة

ليفربول يخسر جهود قائده في سباق صدارة البريميرليغ
Reuters PHIL NOBLE
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سيفتقد ليفربول رسميا جهود لاعب خط وسطه جوردان هندرسون في مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم غدا الأحد التي سيحل فيها ضيفا على فولهام ضمن الجولة الحادية والثلاثين.

وذكر يورغن كلوب المدرب الألماني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن إصابة هندرسون البالغ 28 عاما في الكاحل والتي أخرجته من مباراة بايرن ميونخ في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال وفاز بها فريق المدرب كلوب 3-1 ليبلغ دور الثمانية، ستبعده عن مواجهة فولهام في الدوري.

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ويتواجد ليفربول خلف مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ويسعى لاستعادة الصدارة التي فقدها في الأسابيع القليلة الماضية.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة لكن كلوب أوضح أن سيتي سيواجه اختبارين أمام توتنهام الثالث وغريمه مانشستر يونايتد في أبريل.

المصدر: وكالات

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