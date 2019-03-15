توسيع مونديال الأندية إلى 24 فريقا في عام 2021

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو اليوم الجمعة في ميامي توسيع كأس العالم للأندية إلى 24 فريقا في عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو خلال اجتماعات مجلس الفيفا في مدينة ميامي الأمريكية: "أنا سعيد جدا" وذلك عقب تأكيده مخططات هذه البطولة التي أكدت رابطة الأندية الأوروبية مقاطعتها في حال المصادقة على إقامتها في يونيو ويوليو عام 2021.

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المصدر: أ ف ب