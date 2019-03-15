أندية أوروبية تهدد بمقاطعة كأس العالم الجديدة للأندية

هددت أندية أوروبية كبرى اليوم الجمعة بمقاطعة نسخة جديدة من كأس العالم للأندية اقترحها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان إنفانتينو يأمل في الحصول هذا الأسبوع على دعم من أجل استحداث بطولتين جديدتين مربحتين إحداهما دوري الأمم العالمي بمشاركة منتخبات وطنية، والثانية نسخة معدلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا على أن تنطلق نسخة تجريبية من البطولتين في 2021.

واضطر إنفانتينو للتخلي عن خطته بشأن دوري الأمم العالمي حتى قبل اجتماع الفيفا اليوم الجمعة بسبب عدم وجود إجماع على البطولة وتكدس جدول الارتباطات الدولية.

لكن إنفانتينو يرغب في المضي قدما في خططه لإطلاق "نسخة تجريبية" من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا.

لكن رابطة الأندية الأوروبية برئاسة أندريا أنييلي، وهو أيضا رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أرسلت خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإنفانتينو موقعا من 15 عضوا في مجلس الإدارة ومنهم مسؤولون في مانشستر يونايتد وبرشلونة وأياكس أمستردام يتضمن معارضة صريحة لهذه المقترحات.

Top European clubs have told Fifa they would boycott the revised Club World Cup.



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وتضم الرابطة 232 ناديا أوروبيا بما في ذلك جميع الفرق الكبيرة التي من المتوقع أن تشارك في كأس العالم للأندية.

ولا تجذب النسخة الحالية من كأس العالم للأندية التي تقام سنويا بمشاركة سبعة فرق اهتماما كبيرا في أوروبا التي تمثل مركز ثقل في كرة القدم العالمية.

المصدر:رويترز