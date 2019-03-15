رئيس رابطة الليغا: تعديلات دوري الأبطال "كارثية"

اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن اقتراحات الاتحاد الأوروبي لتغيير نظام دوري الأبطال ستكون "كارثية"، مشيدا بخطط الاتحاد الدولي لإصلاح كأس العالم للأندية.

وانتقد خافيير تيباس في تصريحات صحفية التغييرات التي قال إن الاتحاد الأوروبي "يويفا" يبحثها على نظام دوري الأبطال، مؤكدا "أنها ستدمر المنافسات المحلية".

واتهم يويفا ورابطة الأندية الأوروبية بالتخطيط في السر لهذا الأمر، كما أوضح أن الاتحاد القاري يريد إقامة مبارياته مطلع الأسبوع وليس منتصفه، مع توسيع دور المجموعات ليشمل 4 مجموعات تتكون كل واحدة من 8 فرق، بدلا من الشكل الحالي الذي يشمل 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

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وأضاف: "يتفاوض الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية، خلف الأبواب المغلقة بحيث لا تعلم الأطراف الأخرى شيئا عن تلك الإصلاحات التي ستعرض بطولات الدوري المحلية لمخاطر كبيرة".

وتابع: "أجرى "الفيفا" بعض التغييرات خلال العام الماضي، نحن ماضون قدما باتجاه تنظيم كأس عالم للأندية بطريقة جيدة تتوافق بشكل جيد مع جدول ارتباطات الأندية، ويمكن أن تحظى بدعم روابط بطولات الدوري المحلية".

واختتم تيباس تصريحاته: "إنهم يجرون إصلاحات على دوري الأبطال، وهو ما يعد في غاية الخطورة على كرة القدم، ما سيلحق ضررا بالغا في بطولات الدوري المحلية، لأنهم لا يفهمون طبيعة هذا المجال".

المصدر: رويترز