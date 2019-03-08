يوفنتوس يوجه إنذارا شديد اللهجة لأتلتيكو مدريد (فيديو)

أنجز فريق يوفنتوس مهمته أمام ضيفه أودينيزي، بفوزه عليه (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإيفواري مويس كين هدفين لليوفي، في الدقيقتين (11، و39) من زمن الشوط الأول للقاء.

وعزز الألماني إيمري جان تقدم أصحاب الأرض، في الدقيقة 67، بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء، وأضاف زميله الفرنسي بلاز ماتويدي الهدف الرابع، عند الدقيقة 71.

ومن ثم سجل المهاجم كيفين لاسانيا هدف حفظ ماء الوجه لفريق أودينيزي، قبل ست دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وحقق يوفنتوس بذلك انتصاره الخامس على التوالي، وابتعد في صدارة الكالتشيو برصيد 72 نقطة، بفارق 19 نقطة، عن أقرب ملاحقيه نابولي، الذي سيحل ضيفا على ساسولو، يوم الأحد المقبل.

في المقابل، مني أودينيز بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الخامس عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.

وتنتظر يوفنتوس، يوم الثلاثاء المقبل، مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه أتلتيكو مدريد، وذلك في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الفريق الإيطالي بهدفين، في لقاء الذهاب، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: RT