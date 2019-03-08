رسميا.. روما يعين رانييري مدربا جديدا له

عين نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم، كلاوديو رانييري، مدربا جديدا له خلفا لأوزيبيو دي فرانشيسكو المقال.

وقال روما في بيان نشره عبر موقعه: "روما سعيد بتأكيد أن كلاوديو رانييري تم تعيينه مدربا للفريق حتى الـ30 من يونيو 2019".

من جهته قال المدرب المخضرم، الذي خطف الأضواء بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في موسم 2015/2016: "عندما يتصل بك روما فمن المستحيل أن تقول لا".

وسبق لرانييري البالغ من العمر 67 عاما، تدريب روما لموسم ونصف الموسم، بين العامين 2009 و2011، وقاده لاحتلال المركز الثاني في موسم 2009-2010.

وكان روما قد أقال مدربه السابق دي فرانشيسكو أمس، على خلفية فشل الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في إياب ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي (1-3).

المصدر: وكالات