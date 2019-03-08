رسميا.. روما يقيل مدربه دي فرانشيسكو

أعلن نادي روما أمس، إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه، بعد خروج فريق العاصمة الإيطالية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل روما في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته الأربعاء الماضي، في إياب ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي (1-3).

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Swpic.twitter.com/L5iXqw8Cv9 — AS Roma (@OfficialASRoma) 7 марта 2019 г.

ولم يكشف الفريق الإيطالي حتى الآن عن خليفة دي فرانشيسكو، لكن كلاوديو رانييري يبرز بين المرشحين لتولي المنصب، خاصة وأنه سبق له العمل في روما خلال الفترة بين 2009 و2011.

#ASRoma defender Kostas Manolas pays tribute to Eusebio Di Francesco on Instagram.



“Thanks for everything boss!” pic.twitter.com/F3fkBg0vSF — AS Roma English (@ASRomaEN) 7 марта 2019 г.

ويحتل روما المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

المصدر: وكالات