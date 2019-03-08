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رسميا.. روما يقيل مدربه دي فرانشيسكو

الرياضة

رسميا.. روما يقيل مدربه دي فرانشيسكو
DENIS BALIBOUSE
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أعلن نادي روما أمس، إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه، بعد خروج فريق العاصمة الإيطالية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل روما في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته الأربعاء الماضي، في إياب ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي (1-3).

ولم يكشف الفريق الإيطالي حتى الآن عن خليفة دي فرانشيسكو، لكن كلاوديو رانييري يبرز بين المرشحين لتولي المنصب، خاصة وأنه سبق له العمل في روما خلال الفترة بين 2009 و2011.

ويحتل روما المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

المصدر: وكالات

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