رسميا.. روما يقيل مدربه دي فرانشيسكو
أعلن نادي روما أمس، إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه، بعد خروج فريق العاصمة الإيطالية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفشل روما في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته الأربعاء الماضي، في إياب ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي (1-3).
L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.— AS Roma (@OfficialASRoma) 7 марта 2019 г.
La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Swpic.twitter.com/L5iXqw8Cv9
ولم يكشف الفريق الإيطالي حتى الآن عن خليفة دي فرانشيسكو، لكن كلاوديو رانييري يبرز بين المرشحين لتولي المنصب، خاصة وأنه سبق له العمل في روما خلال الفترة بين 2009 و2011.
#ASRoma defender Kostas Manolas pays tribute to Eusebio Di Francesco on Instagram.— AS Roma English (@ASRomaEN) 7 марта 2019 г.
“Thanks for everything boss!” pic.twitter.com/F3fkBg0vSF
ويحتل روما المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.
المصدر: وكالات