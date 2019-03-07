سبارتاك موسكو يودع كأس روسيا

خرج سبارتاك موسكو من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على يد مضيفة أورال من مدينة "يكاتيرينبورغ"، إثر هزيمته أمامه (1-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الخميس.

وحسم اللاعب الروماني إيريك بيكفالفي نتيجة المواجهة لصالح فريق أورال، بإحرازه هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وضرب أورال موعدا، في الدور قبل النهائي، مع فريق أرسنال من مدينة "تولا"، الذي تأهل بدوره على حساب ضيفة أورينبورغ، إثر تعادله معه (1-1)، في مباراة الإياب، أمس الأربعاء، وفوزه عليه (4-2) ذهابا.

المصدر: "sportbox.ru"