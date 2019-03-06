أرسنال يبلغ المربع الذهبي لكأس روسيا

حجز فريق أرسنال مقعدا له في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب ضيفة أورينبورغ، إثر تعادله معه (1-1)، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وسجل المدافع الجورجي، غيا غريغالافا، هدف السبق لأصحاب الأرض، في الدقيقة الـ 54. وأدرك دينيس بوبوفيتش التعادل لأورينبورغ من ضربة جزاء، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي جمعهما على ملعب "أرينا خيمكي"، بضواحي موسكو.

وتفوق أرسنال على أورينبورغ (5-3) بنتيجة مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بعد فوزه ذهابا (4-2).

وسيكون أرسنال، في الدور قبل النهائي، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع فريق روبين قازان وضيفه سبارتاك موسكو، غدا الخميس، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد.

المصدر: "sportbox.ru"