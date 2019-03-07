"الفيفا" يستقر على دولتين تشاركان قطر تنظيم مونديال 2022

ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يدرس إشراك سلطنة عمان ودولة الكويت في استضافة بعض مباريات مونديال 2022، المزمع إقامته في قطر.

وأوردت شبكة "CNN"، أن "الفيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، يرغب في زيادة عدد منتخبات بطولة كأس العالم المقبلة، لذلك بدأ في التفكير في احتمالية إقامة بعض المباريات في الكويت وعمان.

وسيتخذ القرار النهائي بشأن عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 خلال شهر يونيو المقبل، إلا أن مسؤولي "الفيفا" أكدوا أكثر من مرة أن قطر لن تستطيع تنظيم البطولة وحدها بمشاركة 48 منتخبا.

ومن المقرر أن يكون مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32، إلا أن "الفيفا" لا يريد الانتظار حتى هذا الموعد، ويرغب في زيادة المنتخبات بدءا من المونديال القطري.

المصدر: وكالات