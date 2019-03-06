شاهد.. أهداف مباراة بورتو وروما

تقدم فريق بورتو البرتغالي على ضيفه روما الإيطالي (2-1)، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، وذلك في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق البرتغالي كل من المهاجمين، البرازيلي فرانسيسكو سواريز، والمالي موسى ماريغا، في الدقيقتين (26، 53) على الترتيب.

بينما سجل دانييلي دي روسي، قائد روما، هدف فريقه، في الدقيقة 37، من ضربة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT