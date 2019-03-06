لوكوموتيف موسكو يبلغ نصف نهائي كأس روسيا

خرج لوكوموتيف موسكو من ملعب مضيفه روبين قازان، ببطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، إثر فوزه عليه بهدف في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

ويدين فريق العاصمة موسكو بالفضل في انتصاره لمدافعه الألماني بينيدايكت هوفيديس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الـ 77 من زمن اللقاء.

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وجدد لوكوموتيف موسكو بذلك فوزه على روبين وبالنتيجة ذاتها، حيث تغلب عليه بهدف وحيد، في مباراة الذهاب أيضا.

وضرب لوكوموتيف موسكو موعدا في الدور قبل النهائي، مع فريق روستوف، الذي تخطى بدوره عقبة منافسه كراسنودار.

المصدر: "sportbox.ru"