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لاعب عربي يدخل قائمة اهتمامات ريال مدريد بعد الهزيمة أمام أياكس

الرياضة

لاعب عربي يدخل قائمة اهتمامات ريال مدريد بعد الهزيمة أمام أياكس
AFP JAVIER SORIANO
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن دخول المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، قائمة اهتمامات نادي ريال مدريد، لتعزيز خط دفاع الملكي بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع "برمنغهام لايف" الإنجليزي أن أحمد حجازي، لفت أنظار العديد من عمالقة أندية أوروبا، على الرغم من خوضه منافسات دوري الدرجة الأولى مع فريقه، أبرزهم ريال مدريد.

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ويمتد عقد أحمد حجازي (28 عاما) مع وست بروميتش، حتى عام 2022، وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 7 ملايين يورو، علما أنه انضم إلى صفوف فريقه الحالي، مقابل 5 ملايين يورو، قادما من نادي الأهلي المصري.

المصدر: وكالات

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