برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الظهير الأيسر الإسباني ألبرتو مورينو، خلال الموسم المقبل.

ويأتي الإسباني ألبيرتو مورينو الظهير الأيسر للريدز على رأس المرشحين لارتداء قميص البلوغرانا، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة، حدد عدة مرشحين للتعاقد معهم لتدعيم مركز الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل، من بينهم الإسباني الآخر ناتشو مونريال لاعب أرسنال الإنجليزي، إلا أن يفضل التعاقد مع مورينو لصغر سنه، وإمكانياته الهجومية، التي تناسب مع أسلوب لعب العملاق الكتالوني.

يذكر أن تقارير صحفية كانت تتداول في وقت سابق رغبة برشلونة في التعاقد مع محمد صلاح لتدعيم النزعة الهجومية للبلوغرانا.

المصدر: وكالات