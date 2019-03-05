شاهد.. لاعب أياكس يذل حارس مرمى ريال مدريد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljpc
دق الدنماركي لاسه شوني، أياكس الهولندي، المسمار الأخير في نعش ريال مدريد، بإحرازه الهدف الرابع في مرماه، خلال لقاء الإياب، الذي جمعهما ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل لاسه شوني الهدف الرابع للضيوف، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى أسكن الكرة في الزاوية البعيدة اليمنى من فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في الدقيقة الـ 72 من زمن اللقاء، الذي جمعمها اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.
5 марта 2019 г.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)