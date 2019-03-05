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بالفيديو.. أياكس الهولندي يذل ريال مدريد ويجرده من لقب بطل التشامبيونز ليغ

الرياضة

بالفيديو.. أياكس الهولندي يذل ريال مدريد ويجرده من لقب بطل التشامبيونز ليغ
Reuters
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فجر فريق أياكس الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بمضيفه ريال مدريد من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه الساحق عليه (4-1)، في عقر داره، اليوم الثلاثاء.

وفاجأ حكيم زيياش الفريق الملكي بهدف التقدم لفريقه سجله مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف المهاجم البرازيلي دافيد ناريس النتيجة للفريق الهولندي بتسجيله الهدف الثاني له، بحلول الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وعزز الصربي دوشان تاديتش تقدم أياكس بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 62، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص ماركو أسينسيو الفارق للفريق الملكي، في الدقيقة 70.

لكن لاعب خط الوسط الدنماركي لاسه شوني وسع االفارق من جديد بإحرازه الهدف الرابع للضيوف، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى أسكن الكرة في الزاوية البعيدة اليمنى من فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في الدقيقة 72 من زمن اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد. 

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وخرج ريال مدريد، بطل النسخ الثلاث الماضية، بذلك من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، خاوي الوفاض رغم فوزه في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد.    

المصدر: RT

  

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