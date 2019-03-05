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الهلال السعودي يهزم العين الإماراتي في عقر داره (فيديو)

الرياضة

الهلال السعودي يهزم العين الإماراتي في عقر داره (فيديو)
twitter/TheAFCCL
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خرج فريق الهلال السعودي بفوز ثمين من ملعب مضيفه العين الإماراتي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الفريق السعودي لنجمه محمد الشلهوب، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 65 من زمن اللقاء، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

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وحصد الهلال نقاط المباراة الثلاث، ويحتل مركز الوصافة في المجموعة الثالثة (C)، بفارق الأهداف خلف الدحيل القطري، الذي تغلب بدوره على ضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على إستاد عبد الله بن خليفة، في العاصمة الدوحة.

المصدر: "twitter/TheAFCCL"

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