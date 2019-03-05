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بالفيديو.. المواجهة القطرية – الإيرانية تنتهي بنكهة مغربية

الرياضة

بالفيديو.. المواجهة القطرية – الإيرانية تنتهي بنكهة مغربية
twitter/TheAFCCL
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استهل فريق الدحيل القطري مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوز مستحق على ضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء.

ويدين الفريق القطري بالفضل في انتصاره للثنائي المغربي، المدافع المغربي المهدي بنعطية، والمهاجم يوسف العربي، اللذين سجلا هدفي الفوز له، في الدقيقتين (56، و73) على الترتيب. واختتم القطري علي حسن عفيف، ثلاثية الدحيل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على إستاد عبد الله بن خليفة، في العاصمة الدوحة.

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وتصدر الدحيل قائمة المجموعة الثالثة (C)، برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الأخرى ضمن المجموعة بين العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: "twitter/TheAFCCL"

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