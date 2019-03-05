جدول مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
تشهد الملاعب الأوروبية اليوم وغدا 4 مباريات في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يلي برنامج المباريات:
الثلاثاء 5 مارس (11 مساء بتوقيت مكة)
🙌 ¡DÍA DE PARTIDO! 🙌— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 5 марта 2019 г.
🆚 @AFCAjax
🏟 Santiago Bernabéu
⏰ 21h00
🏆 Octavos de final de la Champions (vuelta)
#⃣ #RMUCLpic.twitter.com/J9lUKRiPak
ريال مدريد # أياكس أمستردام
بوروسيا دورتموند # توتنهام
الأربعاء 6 مارس (11 مساء بتوقيت مكة)
باريس سان جيرمان # مانشستر يونايتد
بورتو # روما
⭐️ SPIELTACH ⭐️— Borussia Dortmund (@BVB) 5 марта 2019 г.
🆚 @SpursOfficial
🕞 21:00 MEZ
📍 @SIGNALIDUNAPARK
🏆 @ChampionsLeague
📱 #BVBTHFCpic.twitter.com/iDtAvOqSre
تجدر الإشارة إلى أن 4 مباريات أخرى في ثمن النهائي ستقام الأسبوع المقبل، وهي مواجهات: مانشستر سيتي # شالكه، يوفنتوس # أتلتيكو مدريد، بايرن ميونيخ # ليفربول، برشلونة # ليون.
المصدر:RT