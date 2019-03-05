إيكاردي يوقد نيران غضب إنتر ميلان مجددا

أعلن اللاعب ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان عن عدم مشاركته في المباراة القادمة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، حسبما ذكرت تقارير صحيفة إيطالية في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن المهاجم الأرجنتيني أبلغ قراره هذا لمدربه لوتشيانو سباليتي، حيث أكد أنه ما يزال يعاني من آلام في ركبته، وأنه غير قادر على اللعب حاليا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار سيزيد من حالة التوتر الموجودة أصلا بين نادي إنتر ميلان واللاعب، وربما سيكون مؤشرا على أن إيكاردي لن يلعب حتى نهاية الموسم.

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ويستمر غياب إيكاردي عن المشاركة مع الإنتر، منذ 13 فبراير الماضي، بعد قرار سحب شارة القيادة منه، أتبعه اللاعب برفض خوض مواجهة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي، ثم تعرض لإصابة أبعدته عن بقية المباريات، ليصبح مستقبل إيكاردي خارج إنتر ميلان بنسبة كبيرة.

واندلعت المشكلات بين واندا نارا، وكيلة اللاعب وزوجته، وبين إدارة إنتر ميلان، بسبب شروط "غير مقبولة" بالنسبة للإدارة من أجل تجديد عقد اللاعب.

يذكر أن إنتر ميلان تراجع مستوى أدائه في الجولات الماضية في الكالتشيو، مما كلفه خسارة المركز الثالث لصالح ميلان والتراجع للمركز الرابع، بفارق 3 نقاط فقط عن روما الخامس.

المصدر: calciomercato.com