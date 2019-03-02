شاهد أسرع هدف في الدوري الإسباني

استعاد إسبانيول، نغمة الفوز في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تفوقه على بلد الوليد 3-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الـ26 من المسابقة.

وسجل مهاجم إسبانيول، بورخا إيغليسياس، أسرع هدف في الليغا لهذا الموسم، بهزه شباك الخصم بعد 18 ثانية من انطلاق المباراة.

متفوقا على ميدران لاعب رايو فاليكانو الذي سجل هدفا في مرمى بلد الوليد أيضا في الثانية الـ29، يليهما راؤول غارسيا لاعب أتلتيك بيلباو الذي هز شباك إيبار عقب 42 ثانية من انطلاق المواجهة بينهما.

ورد بلد الوليد بهدف سجله روبن ألكاراز في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني، سجل ماريو هيرموسو وزميله وو لي هدفين متتاليين لإسبانيول في الدقيقتين 55 و65.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز الـ11، وتجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز 16، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي وهي الرابعة له مقابل تعادل واحد في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة.

المصدر: وكالات