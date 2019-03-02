ألمانيا تواجه الأرجنتين وديا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن إقامة مباراة ودية ضد منتخب الأرجنتين في مدينة دورتموند.

وأكد البيان الرسمي، أن المواجهة بين المنتخبين ستقام في التاسع من شهر أكتوبر القادم على ملعب سيغنال آيدونا بارك.

وأوضح الاتحاد الألماني، أن هذه المباراة جاءت بناء على طلب من يواكيم لوف مدرب الماكينات الألمانية من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة صيف عام 2020.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يلتقي منتخب ألمانيا نظيره الصربي في العشرين من مارس الجاري.

ويخوض منتخب الماكينات 8 مباريات هذا العام في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، حيث يستهلها بمواجهة منتخب هولندا في الـ24 من مارس الحالي.

وعانى المنتخب الألماني العام الماضي بخروجه من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2018، وهبط من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

المصدر:dfb.de