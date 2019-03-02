ميسي يعود إلى الأرجنتين

نشرت بعض وسائل الإعلام الأرجنتينية، قائمة راقصي التانغو المسربة التي ستخوض مباراتي المغرب وفنزويلا الوديتين، خلال شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة استدعاء المدرب ليونيل سكالوني، للنجم ليونيل ميسي الذي لم يحمل قميص المنتخب الأرجنتيني منذ نهائيات كأس العالم في روسيا.

كما غاب عن القائمة المسربة، المهاجم سيرخيو أغويرو، والحارس سيرخيو روميرو، ومهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي، الذي يعيش أزمة بينه وبين ناديه الإيطالي، بالمقابل وجهت الدعوة لأنخيل دي ماريا، وباولو ديبالا.

Regresa #Messi a la selección #Argentina:



Estará en los amistosos ante Venezuela (23 marzo) y Marruecos (26 marzo) para empezar a preparar junto a Scaloni, ese grupo que luchará este año por la Copa América 2019.



Atentos a nombres como Zaracho-PityMartínez-Saravia o Gio Simeone pic.twitter.com/JDV4WOuW1C — José David López (@josedavidlopez_) ١ مارس ٢٠١٩

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وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين خلال الشهر الجاري استعدادا لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، الأولى ستكون أمام فنزويلا في الـ23 من مارس، والثانية أمام المنتخب المغربي بمدينة طنجة في الـ26 من نفس الشهر.

وما زالت المعلومات غير مؤكدة حول التحاق نجم التانغو وقائد برشلونة الإسباني بالمنتخب الأرجنتيني.

وتشارك الأرجنتين، ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس كوبا أمريكا المقرر إقامتها الصيف المقبل في البرازيل، إلى جانب كولومبيا وباراغواي وقطر، وتسعى لنيل اللقب الغائب عن خزائنها منذ عام 1993.

المصدر: وكالات