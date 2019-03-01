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شاهد.. إصابة خطرة تحبس الأنفاس لعنق لاعب هوكي بزلاجة حذاء منافسه "الحادة"

الرياضة

شاهد.. إصابة خطرة تحبس الأنفاس لعنق لاعب هوكي بزلاجة حذاء منافسه
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شهدت مباراة "نيويورك أيلينديرز" وضيفه "تورنتو ميبل ليفر" ضمن الدوري الأمريكي لهوكي الجليد NHL أمس الخميس لقطة مروعة.

وقبل نهاية الشوط الثاني تعرض مدافع أصحاب الأرض جوني بويشوك لإصابة خطرة في العنق بعد أن أصابه مهاجم ميبل ليفر، ميتشيل مارنير، بزلاجة حذائه الأيسر (الحادة) أثناء سقوط الأخير على الأرض نتيجة لاحتكاك قوي.

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وخرج بويشوك على الفور من أرضية الملعب واضعا يده على رقبته بطريقة أرعبت الجمهور وحبست أنفاسهم.

وفي الشوط الثالث والأخير عاد بويشوك إلى الملعب بعد تلقيه الإسعافات اللازمة وسط تشجيع وفرحة الجماهير التي حضرت المباراة، ولحسن حظ اللاعب أن الإصابة لم تشكل خطرا حقيقيا على حياته بسبب حساسية مكانها.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة عريضة 6-1.

المصدر: sportmail.ru

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