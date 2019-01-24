شاهد.. لاعب لهوكي الجليد يعض أصبع خصمه

حدثت "واقعة" غريبة في نهاية الشوط الثاني من المباراة التي جمعت فريق فيغاسغولدن نايتش وضيفه ناشفيل (1-2)، في مدينة لاس فيغاس، وذلك ضمن دوري الهوكي الوطني.

قام مهاجم أصحاب الأرض بيير إدوارد بلمارات بـ "عض" أصبع خصمه بي-كاي سوبان مدافع فريق ناشفيل، للتخلص من مراقبته اللصيقة.

وقال المدافع بي-كاي سوبان "الضحية" بعد المباراة: "كل ما حاولت القيام به هو الإمساك به. أمسكت برأسه لرفعه، وفي هذه الأثناء قام بعضي، هذا كل ما حدث. لا أعرف ماذا أقول".

بينما كان لدى المهاجم بيير إدوارد بلمارات "سواريز العضاض" وجهة نظر مختلفة حول الواقعة: "هو حاول رفعي عن طريق الرأس، ولكن من الواضح أنه شعر بالأسنان وضغط عليها. لا أعرف ماذا أقول لك، أحقا قمت بعضه؟ حسنا، إذا وضعت يدك بالكامل في الفم ففي جميع الأحوال ستشعر بالأسنان".

المصدر: "sports.ru"