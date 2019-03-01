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لوحات فنية للأسطورة رونالدينيو في ماراكانا!

الرياضة

لوحات فنية للأسطورة رونالدينيو في ماراكانا!
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أقيم معرض فني للأسطورة البرازيلية رونالدينيو المتوج مع منتخب السيليساو بكأس العالم عام 2002 لكرة القدم، داخل ملعب ماراكانا التاريخي في ريو دي جانيرو.

وكشف اللاعب الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في يناير العام الماضي النقاب عن لوحات للفنان إيمرسون كارفالهو دي سوزا.

وتعرض اللوحات أبرز اللحظات في مسيرة اللاعب البرازيلي مع المنتخب والأندية التي ارتدى قمصانها، وأبرزها برشلونة الإسباني، إضافة لفترات في حياة اللاعب وطفولته.

وعبر رونالدينيو عن سعادته بقوله: "من الصعب العثور على كلمات تصف كل ما يحدث الآن بعد اعتزالي كرة القدم، إنه شعور جيد بالعودة إلى ماراكانا".

وتم تكريم رونالدينيو سابقا داخل قاعة المشاهير في إستاد "ماراكانا" العريق العام الماضي، بطبع بصمة قدمي اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، وعرضت إلى جانب أساطير الكرة البرازيلية أمثال بيليه وزيكو.

وتوج رونالدينيو بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2005، وأعلن اعتزاله كرة القدم العام الماضي.

المصدر: veja.abril

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