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نهاية العلاقة بين غاريث بيل وريال مدريد

الرياضة

نهاية العلاقة بين غاريث بيل وريال مدريد
Globallookpress Maria Jose Segovia
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كشفت مصادر مقربة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أن إدارة النادي قررت وضع نهاية لمسيرة الويلزي غاريث بيل داخل أسوار الملكي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن رئيس ريال مدريد قرر بشكل نهائي الإستغناء عن بيل بعد ستة مواسم قضاها في صفوف الفريق، إثر تراجع أدائه في الفترة الأخيرة ، وغيابه عن المشاركة في التشكيل الأساسي للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

 وأضافت الصحيفة أن بيريز لن يعود عن قراره مرة أخرى، بسبب عدم انضباط الويلزي في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الأزمة تتفاقم.

وكان بيريز يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، سيفسح المجال لبيل، بقيادة هجوم الفريق، رغم شخصية اللاعب الإنطوائية، بالإضافة لعدم تحدثه الإسبانية بطلاقة، ووصوله لمعدلات أسوأ مقارنة بالمواسم الماضية.

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وسجل بيل هذا الموسم مع ريال مدريد 13 هدفا فقط، في جميع المسابقات، كما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية منذ تولي سولاري مهمة تدريب المرينغي.

وحاول ريال مدريد الاستغناء عن اللاعب البالغ 29 عاما في صيف 2017، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي، ولكن الويلزي رفض الرحيل، ومنع وصول النجم الفرنسي إلى النادي الأبيض.

وقرر المرينغي عدم تجديد عقد قائد منتخب ويلز، والتخلص من عبء الراتب الباهظ، الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويا.

يذكر أن غاريث بيل وصل إلى مدريد في صيف 2013 ونجح في تسجيل 101 هدفا، وكان أفضل موسم في عام 2013-2014 عندما سجل 22 هدفا.

المصدر: صحيفة آس الإسبانية

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