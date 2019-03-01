ريال مدريد يقيل مدربا بسبب تصريحاته عقب مباراة الكلاسيكو

أقال نادي ريال مدريد الإسباني ألفارو بينتيو مدرب فريق "يوفينيل ب" بسبب تصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل عقب مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولم تتقبل إدارة ريال مدريد تصريحات بينتو، حول مباراة الكلاسيكو وقررت إقالته، وتسليم راؤول غونزاليز مهمة الإشراف على الفريق الرديف للنادي الملكي بدلا منه، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

El Real Madrid despide a Álvaro Benito por sus comentarios en los medios y Raúl será su sustituto https://t.co/84YpDNxAtO — MARCA (@marca) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

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وكان بينتو علق على الكلاسيكو، قائلا: "فينيسيوس شاب جيد، وقدم مستوى مفاجئا لنا، وساهم في تطوير أداء ريال مدريد".

واختتم المدرب تصريحاته: "المشكلة في ريال مدريد أن هناك لاعبين، مثل كاسيميرو وتوني كروس، لم يلعبا ولو لدقيقة واحدة".

وكان ريال مدريد خسر أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الميرنغي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

المصدر: ماركا الإسبانية